Салліван назвав поступки, на які Росії доведеться піти для переговорів про мир із Україною
Агресорові доведеться повернути захоплені території.
Росії доведеться погодитися з тим, що задля мирних перемовин із Україною потрібно буде повернути усі захоплені території, наголошує радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван.
Крім того, будь-які переговори про припинення російсько-української війни неможливі без участі України. Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує до них інші держави, додав Салліван під час
«Президент (Джо) Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту – це «нічого про Україну без України», і це зберігається», - підкреслив він.
Так само неприйнятними посадовець вважає вимоги до переговорів, які висуває агресор. На думку Саллівана, усі вони повинні розпочинатися з повної деокупації України.
«Усі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН», - заявив Салліван.