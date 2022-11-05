Салліван назвав поступки, на які Росії доведеться піти для переговорів про мир із Україною

Росії доведеться погодитися з тим, що задля мирних перемовин із Україною потрібно буде повернути усі захоплені території, наголошує радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван.

Крім того, будь-які переговори про припинення російсько-української війни неможливі без участі України. Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує до них інші держави, додав Салліван під час спілкування з журналістами у Києві 4 листопада.

«Президент (Джо) Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту – це «нічого про Україну без України», і це зберігається», - підкреслив він.

Так само неприйнятними посадовець вважає вимоги до переговорів, які висуває агресор. На думку Саллівана, усі вони повинні розпочинатися з повної деокупації України.

«Усі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН», - заявив Салліван.