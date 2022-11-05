Салліван назвав поступки, на які Росії доведеться піти для переговорів про мир із Україною

Агресорові доведеться повернути захоплені території.

Салліван назвав поступки, на які Росії доведеться піти для переговорів про мир із Україною
© Flickr/White House

Росії доведеться погодитися з тим, що задля мирних перемовин із Україною потрібно буде повернути усі захоплені території, наголошує радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван.

Крім того, будь-які переговори про припинення російсько-української війни неможливі без участі України. Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує до них інші держави, додав Салліван під час спілкування з журналістами у Києві 4 листопада.

«Президент (Джо) Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту – це «нічого про Україну без України», і це зберігається», - підкреслив він.

Так само неприйнятними посадовець вважає вимоги до переговорів, які висуває агресор. На думку Саллівана, усі вони повинні розпочинатися з повної деокупації України.

«Усі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН», - заявив Салліван.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відеоУ Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відео
Тисячі солдатів НАТО та військова техніка прибули до кордонів Росії та Білорусі: з'явилися подробиціТисячі солдатів НАТО та військова техніка прибули до кордонів Росії та Білорусі: з'явилися подробиці
Іран вперше визнав, що постачав безпілотники РосіїІран вперше визнав, що постачав безпілотники Росії
Зеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISWЗеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISW
Застосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – БлінкенЗастосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – Блінкен
Масштабна пожежа охопила нічний клуб у росії, багато жертв: подробиці та кадри НПМасштабна пожежа охопила нічний клуб у росії, багато жертв: подробиці та кадри НП
Цю війну можна легко зупинити, і зробити це має Росія – СалліванЦю війну можна легко зупинити, і зробити це має Росія – Салліван
Країни G7 погодилися з МАГАТЕ в тому, що заяви РФ про створення Україною "брудної бомби" – неправдивіКраїни G7 погодилися з МАГАТЕ в тому, що заяви РФ про створення Україною "брудної бомби" – неправдиві
Посол ЄС оцінив виконання Україною рекомендацій ЄврокомісіїПосол ЄС оцінив виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
FT: Шольц запевняє, що Сі Цзіньпін назвав ядерні погрози Росії «безвідповідальними»FT: Шольц запевняє, що Сі Цзіньпін назвав ядерні погрози Росії «безвідповідальними»
Последние новости
Подгружаем последние новости