В російській армії тилові підрозділи погрожують розстрілом солдатам, які відступають — британська розвідка

Також ризик бути розстріляним стосується і дезертирів.

В російській армії тилові підрозділи погрожують розстрілом солдатам, які відступають — британська розвідка
© Getty Images

Через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати «загороджувальні війська» або «загони блокування».

Як зазначає розвідка британського Міністерства оборони, ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдат, які відступають, щоб змусити їх до наступу. Такі схеми російські війська застосовували і в попередніх конфліктах.

Нещодавно російські генерали виступили із вимогою погодити застосування зброї проти дезертирів, у тому числі, ймовірно, дозволити їх убивство після попередження. Генерали також хотіли зберегти оборонні позиції до останнього

«Тактика відстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил», - зазначають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 4, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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