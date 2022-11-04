FT: В окупованому Скадовську росіяни стратили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко

Російські військові в тимчасово окупованому Скадовську стратили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко за слова "Скадовська - це Україна". За даними видання Financial Times , 15 жовтня її сестрі Наталі Чорні зателефонували та розповіли, що російські військові публічно повісили Тетяну на вулиці.

"Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили в рот, а потім повісили перед будівлею суду", — розповіла Наталя журналістам.

Вона зазначила, що одразу після цього зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію".

Свідки розповідають FT, що Тетяна неодноразово критикувала окупаційну владу та відвідувала проукраїнські мітинги в Скадовську. А наприкінці жовтня стався інцидент, коли вона розкритикувала українських поліцейських, які перейшли на сторону РФ . Саме тоді жінка й вигукнула фразу, яка коштувала їй життя. Адже після цього колаборанти викрали Тетяну та її чоловіка Анатолія Орєхова з будинку, забравши авто подружжя та їх велосипед.

Сусіди зазначають, що згодом Орєхова все ж звільнили з полону, у чоловіка була зламана рука і сліди побоїв на тілі. Анатолію дозволили похоронити свою дружину, після чого він знову зник.