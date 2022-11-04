Сі Цзіньпін закликав Шольца до співпраці, попри напруженість у відносинах із Заходом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що Пекін та Берлін повинні посилити співпрацю на тлі «хаотичного міжнародного ландшафту». Зустріч лідерів двох країн відбулася в п'ятницю, 4 листопада, у Пекіні на тлі погіршення відносин між Заходом і Китаєм. Напруженість посилюється близькими відносинами Сі з главою Кремля Владіміром Путіним і відмовою Пекіна засудити вторгнення Росії в Україну, пише FT .

Шольц є першим західним лідером, який зустрівся з Сі після того, як лідер Китаю зміцнив контроль над Комуністичною партією і вступив на безпрецедентний третій термін при владі.

У заяві, поширеній китайськими державними ЗМІ, Сі сказав, що візит Шольца посилить довіру між Пекіном і Берліном, а також створить умови для більш тісної співпраці.

«Як впливові держави, Китай і Німеччина повинні працювати разом в часи змін і хаосу», - сказав Сі.

AP повідомляє, що під час зустрічі з СІ, Шольц торкнувся тем війни РФ проти України, глобального голоду, зміни клімату, а також світової економічної кризи.

Шольц безпосередньо згадав про війну, яка спровокувала хвилю біженців, а також дестабілізувала світові продовольчі та енергетичні ринки.

«Ми зібралися разом у час великої напруги. Зокрема, я хочу виділити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для заснованого на правилах світового порядку», - наголосив канцлер Німеччини.

Лідер Китаю виходить з періоду тривалої відсутності у світовій дипломатії. У вересні він здійснив свою першу закордонну поїздку з початку пандемії до Центральної Азії. Однак його адміністрація зазнає все більшої критики через позицію щодо України, репресії в регіоні Сіньцзян та Гонконгу, а також військову агресію проти Тайваню.

Аналітики вважають, що китайський лідер зосередиться на зусиллях по зміцненню двосторонніх зв'язків, особливо з країнами, які сприймаються як менш орієнтовані на США , але також очікується, що він відвідає саміт G20 на Балі в цьому місяці, де можлива зустріч з президентом США Джо Байденом.

Уряд Шольца пообіцяв більш жорсткий підхід до Пекіна. Він також зіштовхнувся з глибокими розбіжностями в Берліні щодо ризиків дистанціювання від другої за величиною економіки світу.

Аналітик Ши Чжицін сказав, що зустріч Сі та Шольца стала хорошим початком для відновлення дипломатичної комунікації.

«Навіть всередині Німеччини лунають різні голоси щодо його візиту до Китаю. Але Німеччина - дуже практична країна. Обсяг торгівлі між Китаєм та Німеччиною великий. Його візит до Китаю є відповіддю на голоси, які лунають в ЄС щодо розриву відносин з Китаєм», - додав Ши.