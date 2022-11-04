У Приморському краї РФ готуються до протестів через великі втрати у війні проти України

Керівництво Приморського краю РФ запроваджує посилені заходи безпеки. У Владивостоці місцева влада готується до ймовірних протестів місцевих, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні, інформує Генштаб ЗСУ.

Ситуацію з погано оснащеними призовниками регіону описують і в місцевих пабліках:

“Приморці у коментарях поскаржилися на погане забезпечення мобілізованих. За словами родичів, на полігоні у Сергіївці мобілізованим видають літній одяг”, – йдеться на одному з них.

Протести проти мобілізації в Росії на початку осені сколихнули також і Кавказ.

Водночас днями ми повідомляли, що, незважаючи на вищезгадане невдоволення, Кремль все ж таки почав осінній призов.