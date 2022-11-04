Нова очільниця Довженко-Центру виявилася кінологом, що займається гіпнозом – розслідування

Державне агентство України з питань кіно в середу, 2 листопада, відсторонило генеральну директорку Довженко-Центру Олену Гончарук, яка виступала проти його реорганізації та знищення національного кіноархіву, і призначив тимчасово виконуючою її обов’язки Юлію Каждан. За кілька днів до цього установа подала позов проти Держкіно. Новопризначену очільницю на сайті описали як професійного кризового менеджера, однак у ЗМІ з’явилася інформація про те, що 45-річна Каждан насправді кінологиня, яка ніколи не працювала в сфері кіно.

Журналісти “ Слідство.Інфо ” знайшли підтвердження цьому, а також з’ясували, що в.о. гендиректорки Довженко-Центру займається “професійним гіпнозом”, бухгалтерським обліком і має фірми, з якими пов’язані кримінальні провадженнями.

Так, у 2013 році Каждан заснувала кінологічний центр "Ерсте Хунд" у селі Нове Київської області спільно з Оленою Приходько та досі залишається його співвласницею і керівницею. Компанія, зокрема, пропонує готель для тварин, дресирування собак і зоопсихолога.

Тим часом у соціальних мережах вдалося знайти сторінки “Каждан Гіпноз” із можливістю записатися на сеанс. Спробувавши ідентифікувати власника номеру телефону через додаток, журналісти дізналися, що абонент підписаний “Кинологический Центр Эрсте Хунд”, чим довели пов’язаність акаунтів із глави Довженко-Центру.