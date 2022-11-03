Зеленський зустрівся у Києві з двома сенаторами США – вони оцінили рівень прозорості у постачаннях зброї ЗСУ

«Допомога Україні у війні, розпочатій РФ, іде на користь національній безпеці США», – заявив сенатор Портман, інформує ZN.ua.

Зеленський зустрівся у Києві з двома сенаторами США – вони оцінили рівень прозорості у постачаннях зброї ЗСУ
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні в Києві з сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом, повідомляється в Telegram-каналі президента.

«Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів», - сказав президент.

Сенатор Кунс висловив упевненість в тому, що в Конгресі не припинятиметься міцна двопартійна підтримка боротьби українського народу, незважаючи на результати проміжних виборів.

«Так, члени обох партій ставлять питання. Ми сьогодні ставили питання, щоб переконатися, що кошти, які витрачаються тут на військову підтримку, підтримку бюджету, гуманітарну допомогу, є потрібними. Це так. Вони витрачені недарма. І ми продовжимо підтримувати український народ», - сказав Кунс на пресконференції.

Він підкреслив, що США здавна є народом, який бореться за свободу, і ця боротьба залишається найважливішою і сьогодні.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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