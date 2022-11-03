На Запоріжчині п'яні окупанти відкрили вогонь по своїх: "вкрали у місцевих авто та..."

Четверо п'яних окупантів у тимчасово окупованій Запорізькій області відкрили вогонь своїм.

30 жовтня четверо мобілізованих росіян у Василівці зарізали 13 корів на фермі, де знаходилася база окупантів. Господаря ферми окупанти вигнали із власного будинку.

Потім окупанти викрали у місцевих робітників автомобіль, на одному з постів призовників зупинили і вони вистрілили в солдата армії рф, передає російський телеграм-канал "База".

У результаті п'яних у мотлох мобілізованих окупантів затримали.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі окупанти посилили "фільтраційні" заходи.

Як повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram, окупанти перевіряють телефони на наявність "компроментуючих" фото, повідомлень у соцмережах та приватних листування.

У цивільних будинках шукають українську символіку та літературу. Також записують особисті дані всіх мешканців.

"Попередьте близьких та знайомих", - написав Андрющенко.

Крім того, чиновник зазначив, що щодня до 30 осіб потрапляють під "фільтрацію", з них у середньому до п'яти зникають через арешти прямо у будівлі "райвідділу поліції".