У Генштабі розповіли, скільки знадобиться часу для підготовки наступу з Білорусі

Окрему увагу росіяни надають авіабазі в населеному пункті Лугінець. Там знаходяться іранські БПЛА, інформує ZN.ua.

У Генштабі розповіли, скільки знадобиться часу для підготовки наступу з Білорусі
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що для підготовки наступу на Україну з Білорусі, а саме для формування ударного угрупування, знадобиться від 2 до 3 місяців.

"На даний час переміщення (військових РФ до Білорусі - ред.) здійснюється за рахунок мобілізованих, - розповів Громов під час останнього брифінгу. - Для цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці".

Наразі росіяни намагаються лише відволікти увагу ЗСУ, змусити послабити деякі напрямки через необхідність посилити позиції Сил оборони на півночі.

Громов розповів, що з Росії у Білорусь перекидають переважно підрозділи першої танкової армії та другої мотострілецької дивізії. Їх розміщуються на основних військових полігонах РБ. А у жовтні в республіку було переміщено півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

В Генштабі наголошують, що особливу роль росіяни відводять авіабазі у н.п. Лугінець Брестської області. Там розмістили іранські дрони-камікадже та їхніх операторів.

"Наші підрозділи готові до будь яких дій з боку противника. Ситуація контрольована і цілком стабільна", – сказав Громов, додавши, що на даний час перекидання техніки і військових до Білорусі ніяк не впливає на Україну.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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