У Болгарії просувають законопроєкт про початок військової допомоги Україні

Парламентські комітети з питань оборони та зовнішньої політики Болгарії схвалили дві пропозиції щодо початку постачання військової допомоги Україні, подані проєвропейськими партіями «ГЕРБ» та «Демократична Болгарія», передає Euractiv .

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не надсилають Україні зброю, військові заводи в Болгарії отримують великі прибутки від продажу зброї, яку українська армія використовувала у війні проти Росії. Тепер, коли законопроєкт пройшов комітети, очікується, що він матиме достатню підтримку в залі пленарних засідань від партій: «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ), «Демократична Болгарія», «Рух за права і свободи» (ДПС) та «Продовжуємо зміни» (ПП) колишнього прем’єр-міністра Кирила Петкова, яка раніше не підтримувала військову допомогу Україні.

Проти законопроекту виступають проросійські партії «Коаліція за Болгарію» (БСП) і «Відродження» («Възраждане»). Президент Румен Радев неодноразово висловлювався проти такого рішення і навіть називав його ініціаторів «розпалювачами війни», метою яких є втягнення Болгарії в конфлікт.

«Відправка зброї в Україну однозначно робить нас, хоч і опосередковано, частиною конфлікту», — сказав депутат «Болгарської соціалістичної партії» та колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін. «Възраждане» звернулося за аналізом до Міноборони.

Цю думку повторив виконуючий обов’язки міністра оборони Дімітар Стоянов, який сказав, що таке рішення потребує детального аналізу. Він зазначив, що Болгарія не може втратити свої зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки ті є основою протиповітряної оборони країни.