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2022-11-03
Окупанти почали процес інтеграції ЗАЕС до юрисдикції "Росенергооатома" – дані ISW
Росія, ймовірно, вимагатиме офіційного визнання МАГАТЕ російського контролю над ЗАЕС і тим самим фактичне визнання анексії окупованої української території, вважають в Інституті, інформує
Загарбники розпочали процес інтеграції Запорізької АЕС до юрисдикції "Росенергооатома", який є оператором атомних електростанцій РФ. МАГАТЕ має відреагувати на "офіційне" захоплення станції,
Оксана Коваль, ZN.ua