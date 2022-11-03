Окупанти почали процес інтеграції ЗАЕС до юрисдикції "Росенергооатома" – дані ISW

Росія, ймовірно, вимагатиме офіційного визнання МАГАТЕ російського контролю над ЗАЕС і тим самим фактичне визнання анексії окупованої української території, вважають в Інституті, інформує ZN.ua.

Загарбники розпочали процес інтеграції Запорізької АЕС до юрисдикції "Росенергооатома", який є оператором атомних електростанцій РФ. МАГАТЕ має відреагувати на "офіційне" захоплення станції, пише Інститут дослідження війни (ISW).


Оксана Коваль, ZN.ua





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