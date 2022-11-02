Суд виніс вирок двом солдатам РФ, які знущалися над родиною на Чернігівщині
Нелюди катували молодого чоловіка та домагалися його неповнолітньої сестри, інформує
Суд засудив до 12 та 10 років позбавлення волі двох російських військових, визнаних винними у жорстокому поводженні з мирними мешканцями під час окупації села Льгів Чернігівського району,
Прокурори довели, що двоє військових у березні 2022 року під час окупації частини Чернігівщини оселилися в будинку, де проживала сім'я – неповнолітня дівчина, її брат та бабуся.
Один із військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово сексуально домагався 16-річної дівчини, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідних і віддати її на зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ.
Також окупанти неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження.
Вирок винесено заочно, оскільки обвинувачені переховувалися від слідства та суду.