Суд виніс вирок двом солдатам РФ, які знущалися над родиною на Чернігівщині

Суд засудив до 12 та 10 років позбавлення волі двох російських військових, визнаних винними у жорстокому поводженні з мирними мешканцями під час окупації села Льгів Чернігівського району, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори довели, що двоє військових у березні 2022 року під час окупації частини Чернігівщини оселилися в будинку, де проживала сім'я – неповнолітня дівчина, її брат та бабуся.

Один із військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово сексуально домагався 16-річної дівчини, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідних і віддати її на зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ .

Також окупанти неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження.

Вирок винесено заочно, оскільки обвинувачені переховувалися від слідства та суду.