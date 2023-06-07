ДБР повідомило про підозру двом експравоохоронцям Мелітополя: «полюють» на українських партизанів

Їм інкримінують державну зраду.

Державне бюро розслідувань викрило на державній зраді двох експравоохоронців з Мелітополя Запорізької області. Вони перейшли на бік окупантів та допомагають агресорам виявляти в Мелітополі українських партизанів, повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua.

ДБР повідомило про підозру двом експравоохоронцям Мелітополя: «полюють» на українських партизанів
© ДБР

Від початку окупації Мелітополя правоохоронці з власної волі погодились працювати на окупаційну владу. Вони не виконали наказ передислокуватись та пішли працювати у незаконно створений правоохоронний орган.

Наразі зрадники патрулюють Мелітополь та Мелітопольський район, накладають штрафи за законами РФ. Також чоловіки виконують завдання РФ стосовно придушення партизанського руху, виявлення осіб з руху опору, вилучають зброю у місцевих мисливців та доповідають спецслужбам РФ про суспільні настрої громадян.

Серед своїх колишніх колег ведуть активну агітацію співпраці з окупаційним режимом. Зрадникам заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Повномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол СШАПовномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол США
Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?
Блок рекламы


Похожие новости
Сім бойовиків "ЛДНР" із загону міноборони РФ "Шторм" отримали підозруСім бойовиків "ЛДНР" із загону міноборони РФ "Шторм" отримали підозру
Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Ухилення від мобілізації: керівник облгазу групи "Нафтогаз" отримав підозру за організацію схемиУхилення від мобілізації: керівник облгазу групи "Нафтогаз" отримав підозру за організацію схеми
Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозруМитрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру
Через територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених – ЛубінецьЧерез територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених – Лубінець
Повідомили про підозру військовому РФ, який розтріляв два авто з людьми в БучіПовідомили про підозру військовому РФ, який розтріляв два авто з людьми в Бучі
СБУ повідомила про підозру голові «адміністрації «ДНР» Олексію НіконоровуСБУ повідомила про підозру голові «адміністрації «ДНР» Олексію Ніконорову
Суд оголосив вирок двом співробітникам СБУ, викритим на вимаганні хабаряСуд оголосив вирок двом співробітникам СБУ, викритим на вимаганні хабаря
Зеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в рамках розмінування українських територійЗеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в рамках розмінування українських територій
Блащак: Польща готова навчити 30 тисяч українських військовихБлащак: Польща готова навчити 30 тисяч українських військових
Последние новости
Подгружаем последние новости