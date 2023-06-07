ДБР повідомило про підозру двом експравоохоронцям Мелітополя: «полюють» на українських партизанів

Їм інкримінують державну зраду.

Державне бюро розслідувань викрило на державній зраді двох експравоохоронців з Мелітополя Запорізької області. Вони перейшли на бік окупантів та допомагають агресорам виявляти в Мелітополі українських партизанів, повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua .

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Від початку окупації Мелітополя правоохоронці з власної волі погодились працювати на окупаційну владу. Вони не виконали наказ передислокуватись та пішли працювати у незаконно створений правоохоронний орган.

Наразі зрадники патрулюють Мелітополь та Мелітопольський район, накладають штрафи за законами РФ . Також чоловіки виконують завдання РФ стосовно придушення партизанського руху, виявлення осіб з руху опору, вилучають зброю у місцевих мисливців та доповідають спецслужбам РФ про суспільні настрої громадян.

Серед своїх колишніх колег ведуть активну агітацію співпраці з окупаційним режимом. Зрадникам заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).