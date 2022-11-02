Скандальний пам'ятник Катерині II «допрацювали» лише за одну ніч: як тепер він виглядає

Скандальний пам'ятник Катерині II «допрацювали» лише за одну ніч: як тепер він виглядає

Вранці 2 листопада мешканці Одеси побачили, що скандальний пам'ятник Катерині II став виглядати інакше.

Вночі невідомі одягли на голову статуї червоний мішок, до руки прив'язали мотузку з петлею.

Відповідні кадри з'явилися у місцевих пабликах.

Нагадаємо, у вересні депутати міськради Одеси більшістю голосів ухвалили рішення не зносити пам'ятник Катерині ІІ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський доручив СБУ та МВС перевірити діяльність мера Одеси Геннадія Труханова

Таким чином він відповів на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч голосів. Автор петиції звернув увагу, що градоначальник ігнорує демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II, а також заявляв, що Україні потрібний компроміс з росією.

Зеленський зазначив, що надання правової оцінки діяльності мера Одеси, можливе притягнення його до кримінальної відповідальності та позбавлення громадянства не належать до повноважень президента.

Пам'ятник Катерині, Одеса

У свою чергу, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив упевненість, що питання з пам'ятником Катерині II незабаром зникне.

Подоляк зазначив, що в Одесі все буде правильно і там сьогодні проукраїнських настроїв набагато більше, ніж було ще до початку війни.

"Коли тебе бомбять, ти починаєш свідомо ставитися до того, що відбувається довкола", - наголосив представник ОП.


Катерина Петренко, politeka.net





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