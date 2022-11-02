Українська "патріотка" виявилася шпигункою: які завдання вона виконувала

Шпигунка фсб з Луганщини намагалася проникнути в СБУ і стати «подвійним агентом».

Як пише Politeka.net з посиланням на СБУ , жінка прикидалася українською патріоткою, щоб втертися у довіру українських силовиків.

«При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї «подвійного агента» для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України», - розповіли в СБУ .

Для виконання цього завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з окупантами.

Однак співробітникам СБУ вдалося встановити, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване «мдб лнр».

Після 24 лютого «українська патріотка» виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Цю інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для репресій проти місцевих жителів.

На щастя, плани ворога були зірвані і проникнення «крота» до негласного апарату Служби не вдалося.

«В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її «куратора». Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали», - розповіли в СБУ .

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.