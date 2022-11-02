Евакуація чи депортація: жителів Херсонщини продовжують примусово вивозити – Генштаб

Жителів Херсонщини росіяни продовжують насильно вивозити з їхніх домівок і населених пунктів. А ще вони зазнають великих втрат – лікарні Донеччини вже не здатні впоратися з пораненими. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 листопада.

«Триває примусова так звана “евакуація” цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений», – сказано у зведенні Генштабу.

З адміністративних будівель Херсона росіяни вивозять архівні документи.