Евакуація чи депортація: жителів Херсонщини продовжують примусово вивозити – Генштаб

На Донеччині місцеві лікарні вже не поміщають поранених росіян, інформує ZN.ua.

Евакуація чи депортація: жителів Херсонщини продовжують примусово вивозити – Генштаб
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Жителів Херсонщини росіяни продовжують насильно вивозити з їхніх домівок і населених пунктів. А ще вони зазнають великих втрат – лікарні Донеччини вже не здатні впоратися з пораненими. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 листопада.

«Триває примусова так звана “евакуація” цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений», – сказано у зведенні Генштабу.

З адміністративних будівель Херсона росіяни вивозять архівні документи.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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