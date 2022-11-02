Генерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сході

Перший заступник голови оборонного комітету Ради генерал-лейтенант Михайло Забродський вважає, що після деокупації Херсона війська росіян, які зараз перебувають там, можуть перекинути в сторону Запоріжжя та Сум, аби вже в наступному році створити потужні угрупування, з допомогою яких окупанти можуть спробувати оточити Сили оборони на лівому березі Дніпра. Про це Забродський пише у новому матеріалі для видання "Укрінформ" "Вітчизняна війна. Сухопутні військові перспективи".

Саме з допомогою новостворених угрупувань росіяни можуть спробувати здійснити одночасні удари на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро. Тим часом війська окупантів на Донбасі повинні будуть скувати дії ЗСУ та унеможливити їх використання на інших напрямках.

Забродський пояснює, що метою таких дій Росії може бути стратегічне оточення угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Генерал зауважив, що цей план окупанти розглядали ще навесні, тож він не є несподіваним для ЗСУ.

Також він попереджає, що окупанти можуть зробити висновок зі своїх попередніх невдач на фронті та навіть не намагатися захопити великі міста. Їх метою буде захоплення шосе Е50 і М03, які забезпечують логістику ЗСУ на східному напрямку.

За словами Забродського, Україна вже почала посилювати оборону на цих двох згаданих напрямках. Та, на його думку, нас все ще потрібно створити два оперативні об'єднання для протидії планам росіян, що складатимуться з 4-5 загальновійськових бригад, 2-3 танкових та 1-2 артилерійських кожне. На це ЗСУ потрібно до 600 танків, до 1100 бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також до 500 одиниць ствольної та реактивної артилерії. Такі амбіції є реальними, за словами генерала, якщо брати до уваги планові поставки зброї та військової техніки, а також можливості української промисловості.