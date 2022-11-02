Зеленський емоційно висловився про переговори з рф: "Вони ніби живуть на іншій планеті"

Зеленський емоційно висловився про переговори з рф: "Вони ніби живуть на іншій планеті"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Росією нема про що вести переговори, після масованих ракетних атак.

Так, Зеленський прокоментував ракетні удари Росії по українських містах в інтерв'ю Чеському телебаченню.

"Вони божевільні, вони хворі? Про що з ними говорити, якщо вони атакують нас 54 ракетами за півдня? Вони ніби живуть на іншій планеті", - заявив Зеленський.

Також президент додав, що Україна за 30 років незалежності не будувала сильну безпекову систему і це головна помилка української політики.

Раніше в російському Міноборони підтвердили інформацію та повідомили, що нібито отримали так звані "гарантії" від української влади щодо "зернової угоди".

Путин, Эрдоган

"Президент Реджеп Тайіп Ердоган розповів, що вчора говорив з Путіним з приводу "зернового коридору", а сьогодні поговорить із Зеленським. Він також оголосив, що "зерновий коридор" знову відкритий, як це було раніше".


Юлия Александрова, politeka.net





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