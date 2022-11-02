Ситуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISW

У вчорашньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що російські окупаційні сили наступають на бахмутському та авдіївському напрямках. Сили оборони намагаються утримувати позиції поблизу Бахмута, тоді як противник з артилерії гатить по населених пунктах на лінії зіткнення, зокрема Авдіївці. В новому звіті експерти Інституту дослідження війни ( ISW ) відзначають посилення бойових дій на Донеччині.

В 13-кілометровій зоні в районі Бахмута - поблизу селища Опитне та міста Соледар, підрозділи ПВК «Вагнера» намагаються прорвати українську оборону. В мережі з'явилися кадри з геолокацією у смт Зайцеве на яких зафіксований ближній бій між Силами оборони та «вагнерівцями». А також дані від українських захисників про евакуацію цивільного населення з села Кліщіївка, що всього за дев'ять кілометрів від Бахмута.