Ситуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISW

Сили РФ атакують одразу на кількох напрямках, поблизу Вугледару вони намагаються оточити підрозділи ЗСУ, інформує ZN.ua.

Ситуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISW
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У вчорашньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що російські окупаційні сили наступають на бахмутському та авдіївському напрямках. Сили оборони намагаються утримувати позиції поблизу Бахмута, тоді як противник з артилерії гатить по населених пунктах на лінії зіткнення, зокрема Авдіївці. В новому звіті експерти Інституту дослідження війни (ISW) відзначають посилення бойових дій на Донеччині.

В 13-кілометровій зоні в районі Бахмута - поблизу селища Опитне та міста Соледар, підрозділи ПВК «Вагнера» намагаються прорвати українську оборону. В мережі з'явилися кадри з геолокацією у смт Зайцеве на яких зафіксований ближній бій між Силами оборони та «вагнерівцями». А також дані від українських захисників про евакуацію цивільного населення з села Кліщіївка, що всього за дев'ять кілометрів від Бахмута.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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