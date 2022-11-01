Російські диверсанти регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській області

Диверсанти РФ регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській області, заявив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко у Facebook.

"Ворог не полишає спроб диверсійно-розвідувальної роботи у прикордонних населених пунктах Дергачівської громади але наші захисники не дозволяють диверсантам перейти лінію державного кордону України", - наголосив Задоренко.

Він також повідомив, що окупанти обстрілювали з мінометів населені пункти Козача Лопань і Ветеринарне. На щастя, постраждалих немає.