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2022-11-01
Російські диверсанти регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській області
ЗСУ не дозволяють диверсантам перейти лінію державного кордону України, інформує
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Диверсанти РФ регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській області, заявив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко у
"Ворог не полишає спроб диверсійно-розвідувальної роботи у прикордонних населених пунктах Дергачівської громади але наші захисники не дозволяють диверсантам перейти лінію державного кордону України", - наголосив Задоренко.
Він також повідомив, що окупанти обстрілювали з мінометів населені пункти Козача Лопань і Ветеринарне. На щастя, постраждалих немає.
Анна Конюченко, ZN.ua