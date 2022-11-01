СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки РФ, який планував підрив залізниці на Одещині

Зловмиснику оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, інформує ZN.ua.

СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки РФ, який планував підрив залізниці на Одещині
© СБУ

Служба безпеки України затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який планував вибух на Одеській залізниці. У пресслужбі СБУ зазначили, що у зловмисника вилучили 3 кг тротилу, протитанкову міну та підривачі.

«Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці рф для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку», – додали в СБУ

Аби втілити в життя задумане російський агент встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. За допомогою цих пристроїв диверсант стежив за переміщеннями рухомого складу в режимі реального часу та отримував відповідні фото через мобільний додаток.

Диверсант також постійно змінював зовнішність та канали зв’язку з куратором. Документи ж зловмисник використовував ті, що оформлені на підставних осіб. Зокрема, в диверсанта знайшли український паспорт.

Затримали диверсанта під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Йому повідомили про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).







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