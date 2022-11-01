СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки РФ, який планував підрив залізниці на Одещині

Служба безпеки України затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який планував вибух на Одеській залізниці. У пресслужбі СБУ зазначили , що у зловмисника вилучили 3 кг тротилу, протитанкову міну та підривачі.

«Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці рф для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку», – додали в СБУ

Аби втілити в життя задумане російський агент встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. За допомогою цих пристроїв диверсант стежив за переміщеннями рухомого складу в режимі реального часу та отримував відповідні фото через мобільний додаток.

Диверсант також постійно змінював зовнішність та канали зв’язку з куратором. Документи ж зловмисник використовував ті, що оформлені на підставних осіб. Зокрема, в диверсанта знайшли український паспорт.

Затримали диверсанта під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Йому повідомили про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).