Стрілянину відкрили у військовій частині окупованого Криму, є жертви: мешканці почули крики

Стрілянину відкрили у військовій частині окупованого Криму, є жертви: мешканці почули крики

У Криму внаслідок масової бійки зі стріляниною у військовій частині загинув один з окупантів, ще один доставлений до лікарні.

Про це повідомили російські телеграм-канали ASTRA та BAZA .

За даними джерел ASTRA, бійка сталася в селі Перевальне Сімферопольського району вночі 30 жовтня на території в/ч 12676 (126 окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії).

Повідомляється, що в результаті бійки якийсь Іслам Гучаєв загинул, іншого - Альберта Абаза - госпіталізовано до Сімферопольської лікарні №6. Причини бійки невідомі.

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BAZA уточнила, що жителі Сімферопольського району почули крики та стрілянину на території закритого об'єкту та викликали поліцію.

«Військові з керівництва частини пояснили поліцейським, що прибув, що конфлікт вже вичерпаний і у справі розбираються військові слідчі. А пізніше до місцевої лікарні привезли одного постраждалого – медики діагностували у нього забиті місця та відправили лікуватися вдома», – повідомило видання.

Російські правоохоронці публічно не повідомляють про цей інцидент.

Крим російський військовий рф


Алексей Ионов, politeka.net





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