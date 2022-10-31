Росіяни «евакуюють» з правого берега Дніпра артилерію

На правобережній Херсонщині окупанти тероризують місцеве населення та створюють непридатні для життя там умови. А ще звідти збираються вивезти артилерію. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Також росіяни тиснуть на місцевих підприємців і вимагають терміново реалізувати продовольчі товари та закривають крамниці і ринки.