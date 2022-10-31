Росіяни «евакуюють» з правого берега Дніпра артилерію

А ще там свідомо створюють непридатні для життя людей умови, інформує ZN.ua.

Росіяни «евакуюють» з правого берега Дніпра артилерію
© Getty Images

На правобережній Херсонщині окупанти тероризують місцеве населення та створюють непридатні для життя там умови. А ще звідти збираються вивезти артилерію. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Також росіяни тиснуть на місцевих підприємців і вимагають терміново реалізувати продовольчі товари та закривають крамниці і ринки.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ обстрілюють деокуповану територію Херсонської області з лівого берега ДніпраВійська РФ обстрілюють деокуповану територію Херсонської області з лівого берега Дніпра
Росіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та РосіїРосіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та Росії
Росіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої технікиРосіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої техніки
У Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянинаУ Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянина
Росіяни почали лякати світ "бойовими комарами": постпред рф зробив безглузду заяву в ООНРосіяни почали лякати світ "бойовими комарами": постпред рф зробив безглузду заяву в ООН
"Росіяни не відступають з Херсона": президент попередив про чергову інформаційну атаку ворога"Росіяни не відступають з Херсона": президент попередив про чергову інформаційну атаку ворога
Черговий фейк: росіяни проілюстрували заяви про «брудну бомбу» фотографіями зі СловеніїЧерговий фейк: росіяни проілюстрували заяви про «брудну бомбу» фотографіями зі Словенії
Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнахBloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах
Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на десятиліття — ДаніловЯкщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на десятиліття — Данілов
Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра – ГенштабВорог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости