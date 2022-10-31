Голова розвідки: Загроза вторгнення з Білорусі різко зросте після деокупації Херсона

Глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що операція по звільненню Херсона закінчиться до кінця листопада. Після цього, на його думку, може різко зрости ризик вторгнення з Білорусі, позаяк війська, виведені з частини півдня, можуть посилити угрупування, яке зараз перебуває в республіці. Про це Буданов заявив під час інтерв'ю The Drive.

Він пояснив, що частина військ, яких виб'ють з Херсона, буде переміщена на запорізький напрямок, а іншою частиною можуть посилити саме білоруського угрупування. Та ЗСУ готові до такого сценарію.

Очільник розвідки зауважив, що перерізання логістичних шляхів України залишається стратегічно важливим завдання РФ.

"Можна сказати, що це заповітна мрія Російської Федерації", – сказав він.

Проте наразі у росіян немає реальних військових можливостей для реалізації цього завдання.

"Присутність російських військових у Білорусі зараз не така велика. Там всього близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене за важкими системами озброєння, а її більшу частину – близько 80% – становить мобілізований особовий склад", – сказав Буданов, підсумовуючи, що наразі загрози наступу з РБ немає.