Прапор України з підписами Зеленського, Залужного та захисників «Азовсталі» продали за $69 тисяч

Аукціон відбувся в Чикаго.

В американському місті Чикаго відбувся благодійний аукціон на підтримку України. З молотка продали прапор України з автографами знакових особистостей. Про це у Facebook повідомила ведуча єдиного телемарафону Наталя Островська, яка була присутня на аукціоні.

«Прапор з автографами сильних, незламних українців, які цю сміливість несуть всьому світ! Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Нацгвардії, азовсталівців та героя України!»,написала Наталя Островська перед аукціоном.

Придбала прапор уродженка Івано-Франківщини, яка живе в Чикаго та володіє там логістичною компанією. Усі гроші скерують на допомогу військовослужбовцям ЗСУ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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