Прапор України з підписами Зеленського, Залужного та захисників «Азовсталі» продали за $69 тисяч

В американському місті Чикаго відбувся благодійний аукціон на підтримку України. З молотка продали прапор України з автографами знакових особистостей. Про це у Facebook повідомила ведуча єдиного телемарафону Наталя Островська, яка була присутня на аукціоні.

«Прапор з автографами сильних, незламних українців, які цю сміливість несуть всьому світ! Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Нацгвардії, азовсталівців та героя України!», – написала Наталя Островська перед аукціоном.

Придбала прапор уродженка Івано-Франківщини, яка живе в Чикаго та володіє там логістичною компанією. Усі гроші скерують на допомогу військовослужбовцям ЗСУ.