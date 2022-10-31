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2022-10-31
Прапор України з підписами Зеленського, Залужного та захисників «Азовсталі» продали за $69 тисяч
Аукціон відбувся в Чикаго.
В американському місті Чикаго відбувся благодійний аукціон на підтримку України. З молотка продали прапор України з автографами знакових особистостей. Про це у Facebook
«Прапор з автографами сильних, незламних українців, які цю сміливість несуть всьому світ! Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Нацгвардії, азовсталівців та героя України!», –
Придбала прапор уродженка Івано-Франківщини, яка живе в Чикаго та володіє там логістичною компанією. Усі гроші скерують на допомогу військовослужбовцям ЗСУ.
Юлія Лавришин, ZN.ua