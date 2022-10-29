Електронні сервіси для навчання без електрики та інтернету – список МОН

Головне – бажання учня.

Електронні сервіси для навчання без електрики та інтернету – список МОН
© unsplash/scamartist

В Україні запроваджено систему електронних сервісів, що дозволяють навчатися навіть під час відключень електрики, повідомив міністр оборони Сергій Шкарлет.

«Найголовніше – це бажання навчатися, і завжди можна надолужити пропущену тему. І саме цим намагаються оперувати наші освітяни. Ми запровадили електронні додатки, які дозволяють навіть в умовах відключення світла, в режимі відсутності інтернету працювати з електронними ресурсами», - наголосив міністр.

  • Електронна бібліотека на порталі Інституту модернізації змісту освіти містить 1 335 підручників всіх назв з 1 по 11 клас.
  • Видавництво «Ранок» відкрило доступ учням і педагогам до електронних підручників для 1 і 5 класу з усіх предметів;
  • Компанія EdPro відкрила до 31 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
  • Всеукраїнська школа онлайн пропонує 2 500 навчальних курсів і до кінця року буде завантажено ще 1 000;
  • Впроваджено єдиний гейміфікований застосунок «Вивчаю – не чекаю» для учнів 1-4 класів, який працює офлайн.

«Наразі Міністерство освіти і науки робить усе можливе, аби рівень знань українських учнів не знижувався і був на відповідному рівні», - наголосив Шкарлет.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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