Окупанти перетворюють захоплені території на зону відчуження – Зеленський

Загарбники вивозять лікарів, медичне обладнання та швидкі, закривають медзаклади, інформує ZN.ua.

Окупанти перетворюють захоплені території на зону відчуження – Зеленський
© Офіс президента

Російські загарбник знищують систему охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях, вивозять до Росії лікарів та медичне обладнання, закривають лікарні, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоров’я. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити все обладнання, машини швидкої. Тиснуть на лікарів, щоб вони переїжджали на територію Росії», - розповів президент.

Особливо відчутним є вплив загарбників на Херсонщині, яку вони перетворюють фактично на «зону відчуження».

«Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження», - додав Зеленський.

Президент України закликав світ відреагувати на злочини Росії. Міністерство закордонних справ та усі представники України інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів.

Зеленський також закликав українців в окупації допомагати один одному вижити попри будь-які дії окупантів.

«Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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