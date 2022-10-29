Окупанти перетворюють захоплені території на зону відчуження – Зеленський
Загарбники вивозять лікарів, медичне обладнання та швидкі, закривають медзаклади, інформує
Російські загарбник знищують систему охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях, вивозять до Росії лікарів та медичне обладнання, закривають лікарні, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
«Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоров’я. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити все обладнання, машини швидкої. Тиснуть на лікарів, щоб вони переїжджали на територію Росії», -
Особливо відчутним є вплив загарбників на Херсонщині, яку вони перетворюють фактично на «зону відчуження».
«Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження», - додав Зеленський.
Президент України закликав світ відреагувати на злочини Росії. Міністерство закордонних справ та усі представники України інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів.
Зеленський також закликав українців в окупації допомагати один одному вижити попри будь-які дії окупантів.
«Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал», - підсумував він.