Білоруські силовики затримали власника магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ

Прокуратура порушила кримінальну справу.

Білоруські силовики затримали власника магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ
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У місті Барановичи, що у Білорусі, за відмову обслуговувати російських військових, було затримано директора магазину автозапчастин. Про це повідомляє білоруське видання «Зеркало», посилаючись на близькі до силовиків джерела.

За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.

Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "у спробах захоплення влади у 2020 році" і перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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