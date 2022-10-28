Юрій Романенко розкрив деталі операції ФСБ щодо усунення Кучми: намагалися взяти Україну під контроль

Експерти обговорили у деталях, як свого часу російські агенти намагалися позбавити Леоніда Кучми влади - поміняти "дніпропетровських" на "донецьких".

Російський диктатор володимир путін намагався взяти Україну під свій контроль за допомогою "ФСБ". Під час ефіру у журналіста Юрія Романенка експерт Владислав Оленченко розкрив деталі операції "щодо усунення Леоніда Кучми від влади".

Про це вели розмову громадський активіст, підприємець та експерт з питань управління Владислав Оленченко із журналістом Юрієм Романенком. Їхня розмова вже доступна в мережі YouTube.

"Мала група, ФСБшна ця кліка - путін, яка майстерно зіграла в гру з перехоплення у Єльцина (перший президент РФ - ред.), через свого ставленика, і яка, як тільки завели путіна, ФСБ підірвали своїх же людей у ??будинках. путін повідомив, що "мочитимуть всіх в сартирі", потім Єльцин втомився, і очевидно можна проводити вибори. Зрозуміло за кого проголосують здичавіли в 90-х роках російські виборці", - розповідає Оленченко.

Пізніше експерт розповів, як путінські люди виконували завдання в Україні.

"Група ФСБшна грала в Україні, як вони Кучму (Леонід Кучма, тоді президент України - ред.) брали за кукан. Ставиться мета - беремо під контроль Україну, касетний скандал, кольчужний скандал, Кучма нерукоподається на Заході, агент Юра Луценко з комсомольців став ватажком вуличного протесту, запроваджує акцію "Україна без Кучми". Кучма зрозумів, що якщо ще так піде, то йому буде кінець. Руку допомоги було подано з Москви, за умови - ось тобі Медведчук в адміністрацію, ти там віскі пий, нікуди не лазь, Медведчук все зробить. Що зробив Медведчук? Донецька бригада, яка там зачищала, висунула Януковича. І сказали, що він буде президентом.", - додав Оленченко.