Юрій Романенко розкрив деталі операції ФСБ щодо усунення Кучми: намагалися взяти Україну під контроль

nn.by

Експерти обговорили у деталях, як свого часу російські агенти намагалися позбавити Леоніда Кучми влади - поміняти "дніпропетровських" на "донецьких".

Російський диктатор володимир путін намагався взяти Україну під свій контроль за допомогою "ФСБ". Під час ефіру у журналіста Юрія Романенка експерт Владислав Оленченко розкрив деталі операції "щодо усунення Леоніда Кучми від влади".

Про це вели розмову громадський активіст, підприємець та експерт з питань управління Владислав Оленченко із журналістом Юрієм Романенком. Їхня розмова вже доступна в мережі YouTube.

"Мала група, ФСБшна ця кліка - путін, яка майстерно зіграла в гру з перехоплення у Єльцина (перший президент РФ - ред.), через свого ставленика, і яка, як тільки завели путіна, ФСБ підірвали своїх же людей у ??будинках. путін повідомив, що "мочитимуть всіх в сартирі", потім Єльцин втомився, і очевидно можна проводити вибори. Зрозуміло за кого проголосують здичавіли в 90-х роках російські виборці", - розповідає Оленченко.

путін, молодий путін

Пізніше експерт розповів, як путінські люди виконували завдання в Україні.

"Група ФСБшна грала в Україні, як вони Кучму (Леонід Кучма, тоді президент України - ред.) брали за кукан. Ставиться мета - беремо під контроль Україну, касетний скандал, кольчужний скандал, Кучма нерукоподається на Заході, агент Юра Луценко з комсомольців став ватажком вуличного протесту, запроваджує акцію "Україна без Кучми". Кучма зрозумів, що якщо ще так піде, то йому буде кінець. Руку допомоги було подано з Москви, за умови - ось тобі Медведчук в адміністрацію, ти там віскі пий, нікуди не лазь, Медведчук все зробить. Що зробив Медведчук? Донецька бригада, яка там зачищала, висунула Януковича. І сказали, що він буде президентом.", - додав Оленченко.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Вторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – ШтайнмайєрВторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – Штайнмайєр
Юрій Романенко розповів, як керівництво "Нафтогазу" виписує премії під час війниЮрій Романенко розповів, як керівництво "Нафтогазу" виписує премії під час війни
"Мобікам" наказали взяти Лиман майже без зброї: "Закінчилися набої і підвезення немає""Мобікам" наказали взяти Лиман майже без зброї: "Закінчилися набої і підвезення немає"
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Ситуація на полі бою не впливатиме на рішення РФ щодо ядерної зброї – ЗеленськийСитуація на полі бою не впливатиме на рішення РФ щодо ядерної зброї – Зеленський
Путін досі вірить у перемогу на полі бою і все ще хоче захопити Україну – ISWПутін досі вірить у перемогу на полі бою і все ще хоче захопити Україну – ISW
Україну таємно відвідав шеф ЦРУ — CNNУкраїну таємно відвідав шеф ЦРУ — CNN
Штайнмаєр про візит в Україну: "Все набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"Штайнмаєр про візит в Україну: "Все набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"
Організована цілеспрямована жорстокість – розслідування Ассошіейтед Прес щодо російського генерала ЧайкаОрганізована цілеспрямована жорстокість – розслідування Ассошіейтед Прес щодо російського генерала Чайка
На війну в Україну масово відправляють "зеків" зі СНІДом та гепатитом С: фотоНа війну в Україну масово відправляють "зеків" зі СНІДом та гепатитом С: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости