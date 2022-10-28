Експрезидент Німеччини про Путіна: «Він старий КДБіст, який був соціалізований у повній психів марксистсько-ленінській системі»

Західні лідери повинні усвідомити, що становлення президента РФ Владіміра Путіна відбувалося в «повній психів марксистсько-ленінській системі» і це минуле змішалося з його неоімперськими замашками, заявив колишній президент Німеччини Йоахім Гаук виданню Badische Zeitung. За словами Гаука, це все є небезпечною сумішшю.

«Не можна забувати, наскільки глибоко люди на кшталт Путіна натхненні леніністським мисленням. Якщо маєш владу, ніколи не віддавай її. Нині ми бачимо це вже без комунізму – у його націоналістичних імперських жестах. Друге – хто сильніший, той і правий. Комуністичний принцип, який спостерігаємо сьогодні. Третє – безпорадність суспільства: «не дозволяй свободи думок». Це все народжене у комунізмі, а зараз відроджено. Немає свободи думок, немає суспільства, немає вільних ЗМІ. Четверте – «використовуй репресивний апарат», – перерахував Гаук принципи, які сповідує Путін.

Експрезидент Німеччини додав, що так навчали у КДБ, вихідцем якого є російський президент. І тепер, за словами Гаука, «це радянське змішалося з неоімперською ідеологією Росії». Він зазначив, що «це небезпечна суміш» і наголосив, що «у нас попереду ворог».