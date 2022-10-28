Протеже ексрегіонала Луцького можуть призначити головою УЦОЯО, що опікується ЗНО – народна депутатка

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет може призначити нового очільника Українського центру оцінювання якості освіти, що займається Зовнішнім незалежним оцінюванням. Посаду може обійняти начальник відділу Національного авіаційного університету Едуард Цирулік, заявила народна депутатка Інна Совсун у Facebook .

За її словами, Цирулік входить в оточення теперішнього ректора НАУ – колишнього депутата "Партії регіонів" і кума екс-голови МОН часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Табачника.

“Ми переживали, що поїздка Шкарлета й Луцького в Канаду – це марнування коштів платників податків без жодних результатів для країни (за даними депутатки, вони перебували у відрядженні з 24 вересня по 2 жовтня з метою участі в Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації – ред.). А результати є! Злі язики пишуть, що тепер Шкарлет на знак вдячності планує призначити нового очільника УЦОЯО – який опікується ЗНО. І знаєте, хто ним стане? Едуард Цирулік – начальник відділу НАУ, людина Луцького”, – написала Совсун.