Зеленський утворив 28 нових військових адміністрацій на Херсонщині й Харківщині

Серед них Бериславська й Таврійська міські ВА, Чорнобаївська сільська ВА та інші, інформує ZN.ua.

Зеленський утворив 28 нових військових адміністрацій на Херсонщині й Харківщині
Фото ілюстративне
© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 жовтня, підписав укази про утворення 20 нових військових адміністрацій на території Херсонської області, і восьми – на Харківщині. Відповідні документи опубліковані на офіційному сайті голови держави.

Так, на Херсонщині з’являться дві міські військові адміністрації, Бериславська й Таврійська, і 18 селищних та сільських, хоча про деокупацію частини відповідних населених пунктів ще не повідомлялося.

У Харківській області було утворено ВА звільнених від російських окупантів міст Вовчанськ і Куп’янськ, а також шести селищ і сіл. Додатковими розпорядженнями президент призначив і їхніх керівників.


Максим Царук, ZN.ua





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