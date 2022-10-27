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2022-10-27
Зеленський утворив 28 нових військових адміністрацій на Херсонщині й Харківщині
Серед них Бериславська й Таврійська міські ВА, Чорнобаївська сільська ВА та інші, інформує
Фото ілюстративне© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 жовтня, підписав укази про утворення 20 нових військових адміністрацій на території Херсонської області, і восьми – на Харківщині. Відповідні документи опубліковані на
Так, на Херсонщині з’являться дві міські військові адміністрації, Бериславська й Таврійська, і 18 селищних та сільських, хоча про деокупацію частини відповідних населених пунктів ще не повідомлялося.
У Харківській області було утворено ВА звільнених від російських окупантів міст Вовчанськ і Куп’янськ, а також шести селищ і сіл. Додатковими розпорядженнями президент призначив і їхніх керівників.
Максим Царук, ZN.ua