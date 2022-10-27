Зеленський утворив 28 нових військових адміністрацій на Херсонщині й Харківщині

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 жовтня, підписав укази про утворення 20 нових військових адміністрацій на території Херсонської області, і восьми – на Харківщині. Відповідні документи опубліковані на офіційному сайті голови держави.

Так, на Херсонщині з’являться дві міські військові адміністрації, Бериславська й Таврійська, і 18 селищних та сільських, хоча про деокупацію частини відповідних населених пунктів ще не повідомлялося.

У Харківській області було утворено ВА звільнених від російських окупантів міст Вовчанськ і Куп’янськ, а також шести селищ і сіл. Додатковими розпорядженнями президент призначив і їхніх керівників.