Окупанти залишили два населені пункти під Херсоном: деталі та карта

Увечері в суботу, 22 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове в Херсонській області, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу, інформує Апостроф .

Зазначається, що окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та пограбувань місцевих жителів.

Також побільшало випадків мародерства та протиправних дій з боку окупантів у Херсоні. Росіяни відбирають у місцевих жителів автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

На окупованій території Запорізької області російські окупанти розміщуються у приміщеннях навчальних закладів. У той же час навчання дітей не зупиняють, таким чином, прикриваючись ними.