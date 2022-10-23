Окупанти залишили два населені пункти під Херсоном: деталі та карта
Увечері в суботу, 22 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове в Херсонській області, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу, інформує
Зазначається, що окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та пограбувань місцевих жителів.
Також побільшало випадків мародерства та протиправних дій з боку окупантів у Херсоні. Росіяни відбирають у місцевих жителів автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.
На окупованій території Запорізької області російські окупанти розміщуються у приміщеннях навчальних закладів. У той же час навчання дітей не зупиняють, таким чином, прикриваючись ними.