РФ продовжує відходити з правого берега Дніпра на Херсонщині: є ризик підриву Каховської ГЕС - ISW

Росіяни продовжують виводити свої найбільш боєздатні підрозділи, зокрема офіцерський корпус, з правого на лівий берег Дніпра в Херсонській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На правому березі окупанти готуються до проведення затримувальних дій, які, ймовірно, будуть ефективні лише частково, оскільки для оборони та «вогневого контакту» там залишаються нещодавно мобілізовані російські громадяни без належного досвіду.

Крім того, росіяни вивозять пацієнтів із Каховської лікарні на східному березі Дніпра, ймовірно, щоб звільнити лікарняні ліжка для російських військових, які можуть постраждати в результаті відходу через річку.

На думку аналітиків, росіяни готуються зруйнувати греблю Каховської гідроелектростанції (КГЕС), "затопити і розширити річку Дніпро, щоб затримати будь-які українські наступи".

"Російська окупаційна влада в Новій Каховці, ймовірно, намагається пом'якшити наслідки повені; глава окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв заявив 22 жовтня, що російська влада знижує обсяг води з водосховища за греблею, щоб мінімізувати збиток у разі руйнування КГЕС, але залишився вірним фейковому наративу, що Україна, а не Росія, зруйнує греблю", - уточнюється в звіті.

Однак українська влада не зацікавлена в руйнуванні греблі, оскільки їй важливо зберегти енергопостачання нещодавно звільнених районів Херсонської області. В Інституті впевнені, що російські удари по українській цивільній інфраструктурі навряд чи підірвуть волю України до боротьби, але ставатимуть "дедалі більшою економічною і гуманітарною проблемою для України в міру зниження температури".

"Російські обстріли і удари в останні тижні пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України, що призвело до відключення електрики по всій країні, а не тільки на лінії фронту. Відключення електрики в поєднанні з холодною зимовою погодою і пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилить страждання цивільного населення України цієї зими", - зазначають в Інституті.

Додається, що Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії в напрямку на Сватове і Кремінну. Російські сили також провели обмежені контратаки з метою повернути втрачені території в Харківській, Луганській і Донецькій областях, проте наразі підтверджень їх просування на цих напрямках немає.