Байден поставив на перемогу України у війні з РФ

Росію президент США назвав загрозою для всього Заходу.

Байден поставив на перемогу України у війні з РФ
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден вважає Росію загрозою для всього Заходу, і саме тому агресор не повинен перемогти у війні проти України. Таку думку президент висловив в інтерв’ю MSNBC.

Кошти, витрачені на допомогу Україні, Байден вважає вкладенням у безпеку Європи.

«Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується забезпечення того, щоб президент Росії Владімір Путін не зміг досягти успіху», - сказав Байден.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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