Махінації з гуманітарною допомогою: НАБУ провело обшуки у високопоставлених чиновників

Кількох високопоставлених українських чиновників підозрюють у махінаціях із гуманітарною допомогою. У них проведено обшуки. Розслідуванням щодо зловживань із розподілом гуманітарки займається Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це йдеться в матеріалі "Української правди", яка посилається на власні джерела інформації.

Отже, відповідно до цієї інформації, НАБУ провело обшуки у заступників двох міністрів, а також у радника заступника голови Офісу президента.

Названо імена чиновників, у яких було проведено обшуки

Як стало відомо, обшуки у високопосадовців проводились упродовж 19-20 жовтня. Зокрема, фігурантами слідчих дій НАБУ стали заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, заступник міністра економіки Олександр Грибан, а також радниця заступника голови Офісу президента Олена Симоненко.

Чи було щось знайдено, що могло би підтвердити або спростувати підозри слідства, ресурс не повідомляє.

Нагадуємо! Людина не вважається правопорушником, доки її вина не буде доведена в суді.

До речі, наприкінці літа в Україні спалахнув скандал із продажем гуманітарки в Запоріжжі. Тоді були затримані місцеві чиновники, яких підозрювали у причетності до продажу гуманітарної допомоги в магазинах мережі АТБ. Однак по тому НАБУ виступило із заявою щодо непричетності АТБ до махінацій із гуманітаркою.