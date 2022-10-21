«Якщо знищимо – дорога на Перекоп відкрита»: генерал Савченко пояснив, чому варто розбити ворога на правому березі Дніпра

Росіянам не можна дати відступити в Херсоні на лівий берег Дніпра, їх потрібно розбити зараз. Інакше українська армія нестиме великі втрати при форсуванні Дніпра, наголошує генерал-майор ЗСУ, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам» Сергій Савченко.

«В інформаційному полі тиражується інформація про рішення російської армії відійти на лівий берег Дніпра в період з кінця жовтня до середини листопада. Оцінюю цю інформацію як високоймовірну. Прогнозую, що вони намагатимуться залишити правий берег до кінця листопада. Основна причина - зима і мороз», - пояснює Савченко в коментарі ZN.UA.

На думку експерта, коли прибережні води Дніпра вкриє крига, використовувати поромні переправи стане неможливо.

Зараз в окупантів на цьому напрямку працює щонайменше п’ять переправ: понтонні, на баржах, катерами. Вони рухомі, і поцілити їх складніше, ніж стаціонарну мостову переправу. І загарбники можуть перекидати важку техніку.

«Переправу по льоду (окупанти) не зможуть організувати, оскільки русло Дніпра зазвичай не замерзає. Якщо ми в цих умовах знищимо мостові переправи (а ми навчились це робити, поки що баржову не встигли розбити) – їхній логістиці настане реальний кінець», - наголошує експерт.

Росіяни знають, що їм потрібно відступати, а ЗСУ точно потрібно цього не допустити і знищити ворога на правом берегу, щоб не нести важких втрат при форсуванні Дніпра.

Генерал Савченко наголошує, що після невдалого наступу окупаційних військ на Київ комунікації росіян розтяглись на сотні кілометрів, і ЗСУ могли їх всіх знищити. Натомість більшість російського угрупування змогла відійти.

«Зрозуміло, що тоді ми тільки відходили від першого удару. Але ми їх випустили і отримали Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Зараз у нас унікальна можливість їх не випустити, а знищити. Положення військ просто унікальне. Якщо знищимо – дорога на Перекоп відкрита», - впевнений Савченко.