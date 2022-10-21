«Якщо знищимо – дорога на Перекоп відкрита»: генерал Савченко пояснив, чому варто розбити ворога на правому березі Дніпра
Якщо дозволити росіянам перекинути важку техніку до настання холодів, при форсуванні ріки на Херсонщині українська армія нестиме великі втрати, вважає генерал, інформує
Росіянам не можна дати відступити в Херсоні на лівий берег Дніпра, їх потрібно розбити зараз. Інакше українська армія нестиме великі втрати при форсуванні Дніпра, наголошує генерал-майор ЗСУ, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам» Сергій Савченко.
«В інформаційному полі тиражується інформація про рішення російської армії відійти на лівий берег Дніпра в період з кінця жовтня до середини листопада. Оцінюю цю інформацію як високоймовірну. Прогнозую, що вони намагатимуться залишити правий берег до кінця листопада. Основна причина - зима і мороз», - пояснює Савченко в коментарі ZN.UA.
На думку експерта, коли прибережні води Дніпра вкриє крига, використовувати поромні переправи стане неможливо.
Зараз в окупантів на цьому напрямку працює щонайменше п’ять переправ: понтонні, на баржах, катерами. Вони рухомі, і поцілити їх складніше, ніж стаціонарну мостову переправу. І загарбники можуть перекидати важку техніку.
«Переправу по льоду (окупанти) не зможуть організувати, оскільки русло Дніпра зазвичай не замерзає. Якщо ми в цих умовах знищимо мостові переправи (а ми навчились це робити, поки що баржову не встигли розбити) – їхній логістиці настане реальний кінець», - наголошує експерт.
Росіяни знають, що їм потрібно відступати, а ЗСУ точно потрібно цього не допустити і знищити ворога на правом берегу, щоб не нести важких втрат при форсуванні Дніпра.
Генерал Савченко наголошує, що після невдалого наступу окупаційних військ на Київ комунікації росіян розтяглись на сотні кілометрів, і ЗСУ могли їх всіх знищити. Натомість більшість російського угрупування змогла відійти.
«Зрозуміло, що тоді ми тільки відходили від першого удару. Але ми їх випустили і отримали Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Зараз у нас унікальна можливість їх не випустити, а знищити. Положення військ просто унікальне. Якщо знищимо – дорога на Перекоп відкрита», - впевнений Савченко.