У США створять робочу групу для невідкладної допомоги Україні

Для вирішення нагальних проблем, з якими стикається Україна під час війни, у Сполучених Штатах буде створена спеціальна робоча група. Про це у своєму Facebook розказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм

Як підкреслив Найєм, у столиці США майже кожне міністерство та відомство має окрему робочу групу, яка шукає можливості простягнути Україні руку допомоги під час повномасштабної війни.

"І це не лише поставки дуже важливого озброєння та військової техніки, а й пряма фінансова підтримка державного бюджету України і всебічна гуманітарна допомога постраждалим регіонам", – зазначив замміністра.

Під спільним документом поставили свої підписи міністр транспорту США Піт Буттіджедж, міністерка торгівлі США Джина Раймондо та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"У подальшому відбудеться перша робоча зустріч новоствореної групи і ми спільно будемо вирішувати, як привабити американський бізнес до українських інфраструктурних проєктів", – зауважив представник мінінфраструктури.