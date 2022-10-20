Станом на середину жовтня в РФ призвано близько 200 тисяч осіб – Маляр

На даний момент продовжується доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків та батальонів загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу .

«У цій ситуації ми повинні розуміти, що у ворога дійсно дезорганізація і російські військові сили корумповані і розвалені, але ми сприймаємо ворога серйозно, і ті наміри, які демонструє ворог мобілізацією, ми також сприймаємо серйозно і готуємося до відсічі», – зазначила Маляр.

Представниця Міноборони підкреслила, що у зв’язку з прискореними темпами мобілізації російська армія відчуває проблеми з відсутністю у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальною базою та нестачею речового майна для забезпечення мобілізованих, а також інструкторів для підготовки до участі в бойових діях.