Станом на середину жовтня в РФ призвано близько 200 тисяч осіб – Маляр

Це становить приблизно 66% від заявленого плану мобілізації, інформує ZN.ua.

Станом на середину жовтня в РФ призвано близько 200 тисяч осіб – Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

На даний момент продовжується доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків та батальонів загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

«У цій ситуації ми повинні розуміти, що у ворога дійсно дезорганізація і російські військові сили корумповані і розвалені, але ми сприймаємо ворога серйозно, і ті наміри, які демонструє ворог мобілізацією, ми також сприймаємо серйозно і готуємося до відсічі», – зазначила Маляр.

Представниця Міноборони підкреслила, що у зв’язку з прискореними темпами мобілізації російська армія відчуває проблеми з відсутністю у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальною базою та нестачею речового майна для забезпечення мобілізованих, а також інструкторів для підготовки до участі в бойових діях.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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