Місце Ліз Трасс може зайняти відомий політик: озвучено ім'я

Британський політик Борис Джонсон має намір боротися за посаду лідера Консервативної партії та крісло прем'єр-міністра після заяви про подання у відставку Ліз Трасс.

Сам Джонсон вважає це питанням "національних інтересів", пише газета The Times, інформує Апостроф.

Колишній прем'єр-міністр, який залишив посаду на початку вересня, має доволі непогані шанси знову очолити уряд.

Згідно з опитуванням на британському сервісі yougov, члени торі найбільше хочуть, щоб замість Ліз Трасс на посаду лідера партії і, автоматично, прем'єр-міністра, став Борис Джонсон.

Кожен третій, тобто 32% опитаних, хочуть повернення колишнього прем'єра. Кожен четвертий, тобто 23%, вважають найкращим кандидатом колишнього канцлера Ріші Сунака і кожен десятий, тобто 10% - за міністра оборони Бена Уоллеса.

Більшість із 530 членів Консервативної партії вважають, що Борис Джонсон, Бен Уоллес, Ріші Сунак стануть гарною заміною, якщо Ліз Трасс піде у відставку.







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