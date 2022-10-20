РФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – Генштаб
Генеральний штаб повідомив, що найбільш боєздатні підрозділи можуть бути завчасно перекинуті на лівобережну частину регіону, інформує
Генштаб Збройних сил України має прогнози щодо планів російського військового командування забрати досвідчених військових з правого берега Дніпра на Херсонщині і лишити для стримування наступу ЗСУ лише мобілізованих. Про це на
«Стосовно Херсонського напрямку… Угрупування противника може відійти з правобережної частини області на лівобережну частину. Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити і залишити мобілізованих у першу чергу для виконання завдань зі стримування – для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області» , - підкреслив представник Генштабу
За словами генерала, Генштаб усвідомлює, що новоприбулі мобілізовані військові РФ не зможуть чинити потужний опір українським збройним силам.
Громов додав, які би не були прийняті рішення військово-політичним керівництвом Росії, ЗСУ виконують свої завдання з деокупації і будуть виконувати їх і надалі.