РФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – Генштаб

Генштаб Збройних сил України має прогнози щодо планів російського військового командування забрати досвідчених військових з правого берега Дніпра на Херсонщині і лишити для стримування наступу ЗСУ лише мобілізованих. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Стосовно Херсонського напрямку… Угрупування противника може відійти з правобережної частини області на лівобережну частину. Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити і залишити мобілізованих у першу чергу для виконання завдань зі стримування – для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області» , - підкреслив представник Генштабу

За словами генерала, Генштаб усвідомлює, що новоприбулі мобілізовані військові РФ не зможуть чинити потужний опір українським збройним силам.

Громов додав, які би не були прийняті рішення військово-політичним керівництвом Росії, ЗСУ виконують свої завдання з деокупації і будуть виконувати їх і надалі.