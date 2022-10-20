РФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – Генштаб

Генеральний штаб повідомив, що найбільш боєздатні підрозділи можуть бути завчасно перекинуті на лівобережну частину регіону, інформує ZN.ua.

РФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – Генштаб
© Getty Images

Генштаб Збройних сил України має прогнози щодо планів російського військового командування забрати досвідчених військових з правого берега Дніпра на Херсонщині і лишити для стримування наступу ЗСУ лише мобілізованих. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Стосовно Херсонського напрямку… Угрупування противника може відійти з правобережної частини області на лівобережну частину. Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити і залишити мобілізованих у першу чергу для виконання завдань зі стримування – для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області» , - підкреслив представник Генштабу

За словами генерала, Генштаб усвідомлює, що новоприбулі мобілізовані військові РФ не зможуть чинити потужний опір українським збройним силам.

Громов додав, які би не були прийняті рішення військово-політичним керівництвом Росії, ЗСУ виконують свої завдання з деокупації і будуть виконувати їх і надалі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може спробувати знову наступати на Харківщині — ДаніловРосія може спробувати знову наступати на Харківщині — Данілов
Микитась може вийти під заставу втричі меншу від суми хабараМикитась може вийти під заставу втричі меншу від суми хабара
Місце Ліз Трасс може зайняти відомий політик: озвучено ім'яМісце Ліз Трасс може зайняти відомий політик: озвучено ім'я
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
На Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – ГенштабНа Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – Генштаб
Етнічні чистки під виглядом турботи: ISW пояснили, для чого росіяни вивозять жителів ХерсонщиниЕтнічні чистки під виглядом турботи: ISW пояснили, для чого росіяни вивозять жителів Херсонщини
В Білорусі активно готують військовий аеродром до виконання військових завданьВ Білорусі активно готують військовий аеродром до виконання військових завдань
Тактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну — ШольцТактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну — Шольц
РФ серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил з Херсонщини — Міноборони БританіїРФ серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил з Херсонщини — Міноборони Британії
Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військовихНімеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових
Последние новости
Подгружаем последние новости