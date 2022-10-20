Мобільні котельні та пункти обігріву: в КМДА розповіли про плани на випадок проблем з теплопостачанням

Однак експерти зазначають, що система централізованого теплопостачання в місті надійніша, ніж здається, інформує ZN.ua.

Мобільні котельні та пункти обігріву: в КМДА розповіли про плани на випадок проблем з теплопостачанням
© Pixabay

У Києві на випадок непередбачуваних ситуацій під час майбутнього опалювального сезону планують використовувати мобільні котельні, що працюють на дизельному паливі, та розгортати пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації. Також місто закупило пересувні генератори, розповів ZN.UA заступник голови КМДА Петро Пантелеєв по підготовку столиці до зими.

«Ми плануємо використовувати такі котельні для будівель, де критично необхідно не допускати зміни температурного режиму, — пологових будинків, лікарень тощо. Також, якщо буде необхідно, їх можна використати для розгортання пунктів обігріву для мешканців, наприклад, на базі шкіл та інших будівель, які можуть прийняти велику кількість людей і в яких можна забезпечити їх теплом», - уточнив Пантелеєв схему реагування, яку запланували в місті на випадок надзвичайних ситуацій.

У свою чергу директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко зазначає, що попри всі ризики, найефективнішою та найнадійнішою системою опалення у великих містах є таки централізована система теплопостачання.

Зокрема системи централізованого теплопостачання в Києві та інших великих міст країни стійкіші, ніж здається, та мають значну кількість резервних джерел виробництва теплової енергії.

«Нормальне проходження опалювального сезону в цілому по Україні значною мірою залежить від професійності та готовності місцевої влади. Це не означає, що містянам і жителям сіл та селищ не треба й самим готуватися до екстрених ситуацій (у міру своїх можливостей), сподіваючись лише на владу», - зазначив експерт.


Ірина Знась, ZN.ua





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