Окупанти почали тікати з Енергодару, опубліковано фото: "Пакують у автобуси все, що можна"

Російські загарбники почали залишати Енергодар у Запорізькій області, прихопивши із собою награбоване майно.

Про це повідомляється у телеграм-каналі міської адміністрації, пише Politeka.net.

За словами української влади, вчора, 19 жовтня, і сьогодні вночі із центрів компактного проживання російських військових та окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

Так, було зафіксовано масове пограбування готелю «Скіфський».

«Рашисти виносили звідти та пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така евакуація з грабунком, або фактично дозволене черговим указом путіна мародерство під прикриттям введеного ним «воєнного стану» на тимчасово окупованих російській територіях», - зазначила законна влада міста.

Додамо, раніше стало відомо, що рашисти використовують ЗАЕС замість казарми.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на АЕС в Енергодарі 10 та 11 жовтня було відзначено збільшення кількості особового складу окупаційних військ.

Згідно з наявною інформацією, росіяни використовують станцію для розміщення особового складу і тому поки що не обстрілюють.