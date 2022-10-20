Тактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив атаки РФ на Україну з використанням дронів. Він заявив, що це воєнний злочин, який не досягне своєї мети, повідомляє DW .

«Така тактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну... Вона лише зміцнює рішучість та завзятість України і її партнерів», - сказав канцлер Німеччини, додавши, що «російський бомбовий і ракетний терор є зрештою вчинком, здійсненим з відчаю», так само як і мобілізація в РФ .

Шольц підкреслив, що глава Кремля Владімір Путін тероризує Україну, а також відкрито та безвідповідально погрожує всьому світу застосуванням ядерної зброї.

На думку канцлера Німеччини, Путін хоче посіяти страх і розколоти єдність Заходу, але помиляється, вважаючи його слабким. Шольц заявив, що Європа та міжнародні альянси зараз сильніші, ніж будь-коли, і глава Кремля не зможе досягти своїх військових цілей.

Канцлер Німеччини впевнений, що Україна й надалі успішно оборонятиметься.

«І ми її підтримаємо - доти, доки це буде необхідно», - додав він.

Шольц також заявив про провал спроб газового шантажу РФ . На його думку, спроби Кремля чинити тиск на Німеччину та Європу за допомогою обмежень у постачанні енергоносіїв зазнали невдачі.

«Путін сподівався шантажувати нас, перекривши газовий кран, але й тут він прорахувався», - підкреслив канцлер Німеччини.

За його словами, за минулі тижні та місяці Німеччина вжила необхідних заходів у підготовці до зимового сезону. На думку Шольца, «великим досягненням» є заповнення газосховищ на 95 відсотків ще до встановленого терміну 1 листопада.