Тактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну — Шольц

Канцлер Німеччини також заявив про провал спроб газового шантажу РФ, інформує ZN.ua.

Тактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну — Шольц
© Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив атаки РФ на Україну з використанням дронів. Він заявив, що це воєнний злочин, який не досягне своєї мети, повідомляє DW.

«Така тактика спаленої землі не допоможе Росії виграти війну... Вона лише зміцнює рішучість та завзятість України і її партнерів», - сказав канцлер Німеччини, додавши, що «російський бомбовий і ракетний терор є зрештою вчинком, здійсненим з відчаю», так само як і мобілізація в РФ.

Шольц підкреслив, що глава Кремля Владімір Путін тероризує Україну, а також відкрито та безвідповідально погрожує всьому світу застосуванням ядерної зброї.

На думку канцлера Німеччини, Путін хоче посіяти страх і розколоти єдність Заходу, але помиляється, вважаючи його слабким. Шольц заявив, що Європа та міжнародні альянси зараз сильніші, ніж будь-коли, і глава Кремля не зможе досягти своїх військових цілей.

Канцлер Німеччини впевнений, що Україна й надалі успішно оборонятиметься.

«І ми її підтримаємо - доти, доки це буде необхідно», - додав він.

Шольц також заявив про провал спроб газового шантажу РФ. На його думку, спроби Кремля чинити тиск на Німеччину та Європу за допомогою обмежень у постачанні енергоносіїв зазнали невдачі.

«Путін сподівався шантажувати нас, перекривши газовий кран, але й тут він прорахувався», - підкреслив канцлер Німеччини.

За його словами, за минулі тижні та місяці Німеччина вжила необхідних заходів у підготовці до зимового сезону. На думку Шольца, «великим досягненням» є заповнення газосховищ на 95 відсотків ще до встановленого терміну 1 листопада.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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