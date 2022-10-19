Гіркіна, за якого призначили нагороду, помітили на вулиці, як він тепер виглядає: "От і навоювався"

Колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна, відомого також під псевдонімом "Стрілків", помітили десь під Ростовим.

Нагадаємо, днями в українській розвідці гарантували виплату 100 тис. за допомогу в затриманні бойовика.

Раніше активіст Сергій Стерненко пообіцяв виплатити за захоплення Гіркіна в полон 10 тис. доларів із власних заощаджень. Також по 10 тис. доларів пообіцяли дати музикант Тарас Тополя, письменник Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Таким чином, на даний момент винагорода за затримання Гіркіна становить 150 тисяч доларів.

"Він є важливим носієм інформації, і насамперед – для міжнародного кримінального судочинства. У принципі, як кажуть, він є клієнтом Гааги", - заявив в інтерв'ю керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що відоме одне з його місцезнаходжень.

"Він уже прибув на територію окупованої України, решту давайте почекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім усього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з'явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво", – сказав розвідник.

Як стверджується, фото, на якому можна побачити Гіркіна у військовому обмундируванні, зроблено на Донеччині. Однак відразу з'явилася інформація, що насправді фото зроблено десь у Ростовській області.

"От і навоювався", "Живцем брати!", "Капець, розкабанів", "А кажуть, гроші на дорозі не валяються", "Вдалого полювання", "Цікаво, він знає, що він мішок ходячий з грошима і його раді були вбити навіть свої за такі гроші?", "Це робота для Відьмака", "Свої ж і здадуть", - пишуть у коментарях.