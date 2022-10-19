Кислиця розповів, коли Україна повернеться до переговорів з РФ: "Звичайно, ми будемо з ними говорити"

Сергій Кислиця розповів, коли Україна може відновити переговори з росією та вказав на важливу умову.

Переговори Росії та України можуть відбутися, коли країна-агресор буде готова вести переговори на наших умовах, зокрема щодо виплати репарацій. Однак це точно відбудеться не за президентства путіна і, ймовірно, тоді, коли РФ буде розбито. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, Україна не відмовлялася від переговорів із РФ , але чітко окреслила умови, за яких вони відбудуться.

"Хіба хтось сказав, що потрібно вирвати зі словника сторінку зі словом "переговори"? Такого не було. Коли РФ , і точно не за Путіна, буде готова вести переговори, наприклад, про виплату репарацій, звичайно, ми будемо з ними говорити "І такі переговори напевно почнуться, коли РФ буде розбита", - запевнив Кислиця.

Причому за його словами, переговори країн Заходу з Росією без участі України неможливі, оскільки жодна відповідальна країна не піде на домовленості за нашою спиною. Також Кислиця розповів про шляхи закінчення війни, зазначивши, що військова перемога в бою, яким би вирішальним він не був, не покладе їй край.