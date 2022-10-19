Кислиця розповів, коли Україна повернеться до переговорів з РФ: "Звичайно, ми будемо з ними говорити"

Кислиця, путін, переговори

Сергій Кислиця розповів, коли Україна може відновити переговори з росією та вказав на важливу умову.

Переговори Росії та України можуть відбутися, коли країна-агресор буде готова вести переговори на наших умовах, зокрема щодо виплати репарацій. Однак це точно відбудеться не за президентства путіна і, ймовірно, тоді, коли РФ буде розбито. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, Україна не відмовлялася від переговорів із РФ, але чітко окреслила умови, за яких вони відбудуться.

"Хіба хтось сказав, що потрібно вирвати зі словника сторінку зі словом "переговори"? Такого не було. Коли РФ, і точно не за Путіна, буде готова вести переговори, наприклад, про виплату репарацій, звичайно, ми будемо з ними говорити "І такі переговори напевно почнуться, коли РФ буде розбита", - запевнив Кислиця.

Кислиця

Причому за його словами, переговори країн Заходу з Росією без участі України неможливі, оскільки жодна відповідальна країна не піде на домовленості за нашою спиною. Також Кислиця розповів про шляхи закінчення війни, зазначивши, що військова перемога в бою, яким би вирішальним він не був, не покладе їй край.

"Коли в РФ уряди, парламенти та суспільство не захочуть більше з нами воювати, тоді закінчиться війна", – наголосив постпред України в ООН.

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Галина Струс, politeka.net





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