"Скажіть кодове слово": мати окупанта відмовилася спілкуватися з полоненим сином і вимагала доказів

"Скажіть кодове слово": мати окупанта відмовилася спілкуватися з полоненим сином і вимагала доказів

Ще одному полоненому окупанту запропонували поговорити з рідними, але щось пішло не так.

Українські військові Збройних сил України взяли у полон чергового російського окупанта. Ним виявився Колесов Денис Анатолійович із міста Лебедянь у Липецькій області. Загарбникові запропонували поспілкуватися із рідними, але щось пішло не так. Відео розмови з росіянкою опублікував на своєму YouTube-каналі український блогер та журналіст Володимир Золкін.

У ньому можна побачити, що мати полоненого відмовлялася спілкуватися зі своїм сином телефоном, поки їй не скажуть кодове слово. Жінка стверджувала, що син не може перебувати у полоні, оскільки вона з ним нібито "тільки вчора розмовляла".

"Скажіть кодове слово, якщо мій син у полоні", – вимагала росіянка. Самого окупанта це дуже здивувало і потішило, він засміявся.

Мати загарбника заявила, що українці нібито всіх завжди "розводять" і назвала Україну "фашистською країною". У результаті росіянка вирішила їхати до військкомату, щоб самостійно дізнатися про долю сина, а журналіста, який пропонував їй поспілкуватися з ним, надіслала.


Галина Струс, politeka.net





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