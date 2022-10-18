Зеки відкрили вогонь на ураження по "мобікам" з Донецька: "Переплутали з ЗСУ"

Зеки відкрили вогонь на ураження по "мобікам" з Донецька: "Перепутали з ЗСУ"

Тисячі зеків вирішили залучити для наступу на Авдіївку та Бахмут у Донецькій області. Поспіхом сформовані групи для атак постійно зазнають великих втрат.

У перервах між спробами наступати «військові» «розважаються» алкоголем та наркотиками, пише «24 канал».

Командири дивляться на таку поведінку своїх солдатів крізь пальці. Але іноді п'яні підлеглі вбивають усіх підряд.

Пригожин, Вагнер, зеки, війна, окупанти

За інформацією ресурсу, перебуваючи під дією наркотиків, група зеків розстріляла трьох військових з Донецька. Вони переплутали «днрівців» з диверсантами ЗСУ та відкрили вогонь на поразку.

Врятувати жодного з бойовиків не вдалося. Стрілків путінські офіцери вирішили наступного дня відправити у бій без шансів на виживання. У них відібрали автомати й наказали іншим ув'язненим розстріляти вбивць у випадку, якщо вони тікатимуть або сидітимуть десь у безпечному місці.

російська техніка, колона, окупанти


Алексей Ионов, politeka.net





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