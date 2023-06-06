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2023-06-06
У МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураження
"Росія продовжує розширювати межі своєї агресії".
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв зі зброєю масового ураження підрив дамби Каховської ГЕС. Про це він
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«Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Атака дамби у Новій Каховці над житловими масивами можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Ця жорстокість буде засуджена та покарана», – зазначив очільник чеського МЗС.
Нагадаємо, також новий президент Латвії Едгарс Рінкевичс засудив підрив російськими військами Каховської ГЕС в Україні та закликав притягнути до відповідальності воєнних злочинців.
Михайло Яровенко, ZN.ua