Страта дітей, підрив полонених та вбивсто "500-их": вагнерівці-зеки розповіли, які злочинні накази Прігожина виконували в Україні

Один з окупантів підтвердив, що тортури застосовувалися й щодо нього. Журналісти знайшли підтвердження цього факту.

Два колишні російські ув'язнені, які були завербовані ПВК "Вагнера", розповіли, які злочинні накази віддавав найманцям їх власник Євгєній Прігожин. Йдеться про вбивство понад 20 українських дітей та підлітків, а також підрив ями з 50 пораненими полоненими та "500-ими" - тими, хто відмовляється воювати далі. Мініінтерв'ю з найманцями публікує у своєму розслідуванні проєкт Gulagu.net.

Страта дітей, підрив полонених та вбивсто
© Скріншот ZN.UA

Вагнерівці займалися в тому числі й зачисткою житлових будинків з подальшим вбивством усіх, хто там живе, в тому числі й дітей, інформує ZN.ua.

Про звірства вагнерівців розповіли ексв'язень Азамат Улдаров, помилуваний указом президента РФ від 23.08.22, та ексзасуджений Олексій Савічев, помилуваний указом від 02.09.2022. Обох їх завербував Євгєній Прігожин, після чого вони попали на війну проти України. Без помилування вони відбували б свої терміни в колоніях.

"Азамат та Олексій перебувають у Росії, 100% вони не перебувають під будь-яким впливом СБУ, ЦРУ тощо. Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення в ході відео та аудіоопитування і повідомили засновнику Gulagu.net Владіміру Осєчкіну жахливі подробиці злочинів", – йдеться у розслідуванні.

Обоє вагнерівців підтвердили, що укази про вбивство українців віддавав Прігожин. Крім того, він особисто схвалював терористичні методи та жорстокість.

"Дані свідоцтва – прямі підстави для організації щодо Прігожина Є.В та його спільників кримінального переслідування за фактами десятків жорстоких вбивств та серії воєнних злочинів та злочинів проти людяності", – наголошують автори відео.

Ба більше, Азамат Улдаров розповів, що щодо нього також застосовувалися тортури - вагнерівця били та ґвалтували. Журналісти знайшли підтвердження цього. Йдеться про відеоархів знущань ФСБ. На файлі з інформацією про Улдарова стоїть дата - 14.09.2020.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка
В Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зернаВ Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зерна
Відносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа РимськийВідносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа Римський
Блок рекламы


Похожие новости
У Міноборони Британії розповіли про кількість загиблих українських мирних жителів внаслідок вибуху на мінахУ Міноборони Британії розповіли про кількість загиблих українських мирних жителів внаслідок вибуху на мінах
Дуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах РосіїДуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах Росії
У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в УкраїніУ Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні
Омбудсмен: До 86% наших військовополонених застосовували тортуриОмбудсмен: До 86% наших військовополонених застосовували тортури
"Російська церква вбиває!": у Копенгагені артисти розповіли про злочини російської церкви"Російська церква вбиває!": у Копенгагені артисти розповіли про злочини російської церкви
Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачіСловаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі
G7 має довести Путіну, що він не досягне цілей в Україні навіть через виснаження та втому – БербокG7 має довести Путіну, що він не досягне цілей в Україні навіть через виснаження та втому – Бербок
Італія передала Україні артилерійські установки М109 - La RepubblicaІталія передала Україні артилерійські установки М109 - La Repubblica
У Казахстані розслідують 10 карних справ проти громадян, які брали участь у війні в УкраїніУ Казахстані розслідують 10 карних справ проти громадян, які брали участь у війні в Україні
Героїзація окупантів: російський десантний катер назвали на честь загиблого в Україні військовогоГероїзація окупантів: російський десантний катер назвали на честь загиблого в Україні військового
Последние новости
Подгружаем последние новости