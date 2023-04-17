Страта дітей, підрив полонених та вбивсто "500-их": вагнерівці-зеки розповіли, які злочинні накази Прігожина виконували в Україні

Один з окупантів підтвердив, що тортури застосовувалися й щодо нього. Журналісти знайшли підтвердження цього факту.

Два колишні російські ув'язнені, які були завербовані ПВК "Вагнера", розповіли, які злочинні накази віддавав найманцям їх власник Євгєній Прігожин. Йдеться про вбивство понад 20 українських дітей та підлітків, а також підрив ями з 50 пораненими полоненими та "500-ими" - тими, хто відмовляється воювати далі. Мініінтерв'ю з найманцями публікує у своєму розслідуванні проєкт Gulagu.net.

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Вагнерівці займалися в тому числі й зачисткою житлових будинків з подальшим вбивством усіх, хто там живе, в тому числі й дітей, інформує ZN.ua .

Про звірства вагнерівців розповіли ексв'язень Азамат Улдаров, помилуваний указом президента РФ від 23.08.22, та ексзасуджений Олексій Савічев, помилуваний указом від 02.09.2022. Обох їх завербував Євгєній Прігожин, після чого вони попали на війну проти України. Без помилування вони відбували б свої терміни в колоніях.

"Азамат та Олексій перебувають у Росії, 100% вони не перебувають під будь-яким впливом СБУ , ЦРУ тощо. Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення в ході відео та аудіоопитування і повідомили засновнику Gulagu.net Владіміру Осєчкіну жахливі подробиці злочинів", – йдеться у розслідуванні.

Обоє вагнерівців підтвердили, що укази про вбивство українців віддавав Прігожин. Крім того, він особисто схвалював терористичні методи та жорстокість.

"Дані свідоцтва – прямі підстави для організації щодо Прігожина Є.В та його спільників кримінального переслідування за фактами десятків жорстоких вбивств та серії воєнних злочинів та злочинів проти людяності", – наголошують автори відео.

Ба більше, Азамат Улдаров розповів, що щодо нього також застосовувалися тортури - вагнерівця били та ґвалтували. Журналісти знайшли підтвердження цього. Йдеться про відеоархів знущань ФСБ. На файлі з інформацією про Улдарова стоїть дата - 14.09.2020.